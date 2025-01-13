АЕБ ожидает снижения продаж новых легковых авто и LCV в РФ на 15%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 15% — до 1,4 млн шт., сообщил на пресс-конференции глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
«Если говорить все-таки про сам прогноз, мы видим рынок: 1,4 [млн штук] — это минус 15%, это средний прогноз», — сказал он.
Калицев также отметил, что это «не такой плохой результат», несмотря на отрицательную динамику.
Говоря о развитии российского рынка автомобилей в 2025 году, он выделил несколько факторов, оказывающих на него влияние: сохранение санкционного давления, высокая ключевая ставка и растущий утилизационный сбор, сохранение отложенного спроса и его потенциальный рост, активное импортозамещение комплектующих и др.
АЕБ сообщила со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», что фактические продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в 2024 году в России составили 1,65 млн единиц, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом.