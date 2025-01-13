АЕБ ожидает снижения продаж новых легковых авто и LCV в РФ на 15%

АЕБ сообщила со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», что фактические продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в 2024 году в России составили 1,65 млн единиц, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом.