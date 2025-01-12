Заммэра Ликсутов: Москва применяет ИИ для обеспечения безопасности на транспорте

Кроме того, с 2020 года в Московском метрополитене работает система видеоаналитики «Сфера», которая помогает найти людей в розыске. «За это время система помогла обнаружить в транспорте уже более 14 тыс. человек в розыске. Среди них люди, которые подозреваются в совершении преступлений, а также более 1,7 тыс. пропавших людей, среди которых более 350 человек — это дети», — уточнил Ликсутов.