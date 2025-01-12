Заммэра Ликсутов: Москва применяет ИИ для обеспечения безопасности на транспорте

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Столица использует нейросети для регулирования транспортных потоков, обеспечения безопасности на дорогах и в общественном транспорте, а также для системы биометрической оплаты проезда и управления беспилотным трамваем. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря проектам, связанным с применением ИИ, Москва остается одним из самых безопасных регионов в России. Например, интеллектуальная транспортная система помогает на основе больших данных точно прогнозировать дорожную ситуацию, регулировать транспортные потоки, мониторить дорожную инфраструктуру», — заявил Ликсутов.
Он сообщил, что на МКАД и других магистралях установлено более 1,5 тыс. умных камер, которые «видят» 13 типов инцидентов, среди которых остановка в полосе движения, предметы на дороге, возгорание, нахождение пешеходов в полосе движения и другие.
«В Москве работает самая развитая и современная в России система фотовидеофиксации, которая способна автоматически фиксировать 64 вида нарушений, 100% фиксаций проходит через нейросети. Камеры на дорогах также помогают находить угнанные авто. С 2012 года благодаря комплексам фотовидеофиксации автомобильных краж в Москве стало меньше на 95%», — отметил заммэра.
Кроме того, с 2020 года в Московском метрополитене работает система видеоаналитики «Сфера», которая помогает найти людей в розыске. «За это время система помогла обнаружить в транспорте уже более 14 тыс. человек в розыске. Среди них люди, которые подозреваются в совершении преступлений, а также более 1,7 тыс. пропавших людей, среди которых более 350 человек — это дети», — уточнил Ликсутов.
Биометрия и беспилотие.
«На базе ИИ [в московским транспорте] работает сервис оплаты проезда по биометрии. Сегодня самый инновационный способ оплаты доступен на всех станциях метро, МЦК, регулярного речного электротранспорта, “Аэроэкспресса” и части станций МЦД. Больше 400 тыс. человек подключено к системе, они совершают свыше 160 тыс. поездок по биометрии каждый рабочий день», — добавил заммэра.
Он подчеркнул, что данный сервис является полностью российским и принадлежит правительству Москвы — на его работу невозможно повлиять из-за рубежа.
Также на базе ИИ работает первый в России беспилотный трамвай. Сейчас идет второй этап испытаний трамвая в городе: состав совершает поездки с пассажирами и технические выезды.
«Искусственный интеллект полностью управляет движением, а водитель за пультом страхует его действия. Все программное обеспечение первого в России беспилотного трамвая создают сотрудники Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний. Сама технология принадлежит правительству Москвы. Это уникальная для Европы разработка, которая работает надежнее и лучше зарубежных аналогов», — заключил Ликсутов.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сделать в cети «витрину» с технологическими достижениями Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), для повышения инвестиционной привлекательности города и привлечения специалистов в этой сфере.