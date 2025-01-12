Вучич рассказал об обещании Азербайджана не останавливать поставки газа

Сербия потребляет около 3 млрд куб. м газа в год, примерно две трети этого объема приходится на Россию, отмечал Bloomberg (в 2021 году «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту — через «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию). В 2023 году страна подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 млн куб. м природного газа в год в период с 2024 по 2026 годы, с возможностью увеличения объемов с 2027 года. Поставки начались в прошлом феврале.