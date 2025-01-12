В США заявили, что РФ должна полностью выйти из доли NIS

«Мы не вводим санкции против Сербии. Мы ввели санкции против более 300 российских компаний. Санкции касаются танкеров, перевозящих российскую нефть, и компаний, получающих выгоду от глобальной торговли российскими энергоресурсами. Вот что мы пытаемся сделать и что хотим достичь в Сербии. Нефть оплачивает и финансирует агрессию России против Украины. 40% бюджета России формируется за счет нефти, и эти деньги Россия использует для закупки полупроводников у Китая, чтобы иметь возможность продолжать производить оружие», — отметил О’Брайен, отвечая на вопрос о допустимости введения американцами санкций против сербской компании на фоне открытия стратегического диалога между странами.
«Россия приобрела NIS за очень небольшую сумму, а сейчас извлекает из Сербии больше средств, чем тратит на Украину. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился. Мы заверили сербское правительство, что будем работать над тем, чтобы поставки нефти в Сербию не прерывались. Если Сербия будет полностью соблюдать закон, она избавится от российского капитала. Мы верим, что со временем Сербия выиграет от этого, и потребители не пострадают», — указал помощник госсекретаря.
Джеймс О’Брайен подчеркнул, что единственным допустимым вариантом, который удовлетворит Вашингтон, является полный вывод российского капитала и сокращение доли с 56,15% до 0%. «Единственное условие — чтобы деньги не уходили в Россию, и мы не хотим, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. Единственный способ снизить риск до нуля — это чтобы доля российского капитала равнялась нулю. С этой позицией мы входим в переговоры. Мы уже применяли подобные подходы в отношении других российских компаний в таких странах, как Нидерланды, Швейцария и Турция. Сербия не уникальна в этом вопросе. Мы знаем, как сделать это эффективно, и в итоге стремимся к конструктивной и сильной модели владения NIS, которая будет работать в интересах Сербии. Это наш конечный результат», — заключил он.
Президент Сербии Александар Вучич по итогам состоявшихся ранее переговоров с первым заместителем госсекретаря США Ричардом Верма, курирующим вопросы менеджмента и ресурсов заявлял, что рассчитывает получить от Вашингтона документы с подробным разъяснением требований, которые были выдвинуты при принятии решения внести в санкционный список компанию NIS. После получения полной информации на этот счет Белград будет готов приступить к переговорам с Москвой.
Ранее глава государства также отмечал, что Сербия должна до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из NIS ввиду расширения американского санкционного списка. 10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию «Газпром нефть», ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. Сербский лидер сообщал, что запросит телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (50% акций), «Газпром» (6,15%) и Сербия (29,87%).