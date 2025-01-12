В США заявили, что РФ должна полностью выйти из доли NIS

Джеймс О’Брайен подчеркнул, что единственным допустимым вариантом, который удовлетворит Вашингтон, является полный вывод российского капитала и сокращение доли с 56,15% до 0%. «Единственное условие — чтобы деньги не уходили в Россию, и мы не хотим, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. Единственный способ снизить риск до нуля — это чтобы доля российского капитала равнялась нулю. С этой позицией мы входим в переговоры. Мы уже применяли подобные подходы в отношении других российских компаний в таких странах, как Нидерланды, Швейцария и Турция. Сербия не уникальна в этом вопросе. Мы знаем, как сделать это эффективно, и в итоге стремимся к конструктивной и сильной модели владения NIS, которая будет работать в интересах Сербии. Это наш конечный результат», — заключил он.