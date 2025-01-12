В РФ средняя начисленная зарплата женщин меньше, чем у мужчин

По ее словам, на рынке труда в РФ не наблюдается дискриминации по половому признаку. «Не распространена проблема, чтобы на одной и той же должности мужчине платили больше, чем женщине, за одни и те же обязанности. Скорее это связано с традиционным распределением ролей на рынке труда, например, в промышленном секторе женщин значительно меньше, чем мужчин, и они занимают более низкие позиции. Зарплаты в целом выше в традиционно мужских отраслях. Женщины чаще занимают руководящие позиции в сфере услуг, культуры, в НКО, но зарплаты там ниже», — отметила она.