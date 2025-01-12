В РФ средняя начисленная зарплата женщин меньше, чем у мужчин

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, при этом у мужчин — 87,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв в зарплатах в среднем составляет 26 тыс. рублей, говорится в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024», который изучил ТАСС.
Согласно таблицам Росстата, средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, при этом у мужчин — 87,7 тыс. рублей (в 2021 году — 48,6 тыс. и 67 тыс. рублей соответственно). Наибольший разрыв в зарплатах зафиксирован в сфере информации и связи — 110 тыс. рублей у женщин против 169 тыс. рублей у мужчин. Если говорить в разрезе по категориям персонала, то средняя начисленная заработная плата для женщин руководителей составляет 110,6 тыс. рублей, тогда как у мужчин — 159,3 тыс. рублей. Для специалистов — 65 тыс. рублей для женщин против 101 тыс. рублей для мужчин.
При этом в 2017 году разрыв был значительно меньше — всего 13 тыс. рублей. Тогда средняя начисленная заработная плата составляла 32,6 тыс. у женщин и 45,5 тыс. рублей у мужчин.
Причины разницы в зарплатах.
Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова связывает увеличение разницы между зарплатами с кадровым голодом в стране.
«У нас во многих отраслях есть нехватка людей, и их не хватает в большей части среди традиционно мужских профессий — разнорабочие, инженеры, машинисты, в сферах производства и промышленности. Кадровый голод в основном имеет мужское лицо. Соответственно, в этих сферах растут зарплаты для привлечения новых сотрудников, и идут на эти позиции мужчины», — сказала она ТАСС.
По ее словам, на рынке труда в РФ не наблюдается дискриминации по половому признаку. «Не распространена проблема, чтобы на одной и той же должности мужчине платили больше, чем женщине, за одни и те же обязанности. Скорее это связано с традиционным распределением ролей на рынке труда, например, в промышленном секторе женщин значительно меньше, чем мужчин, и они занимают более низкие позиции. Зарплаты в целом выше в традиционно мужских отраслях. Женщины чаще занимают руководящие позиции в сфере услуг, культуры, в НКО, но зарплаты там ниже», — отметила она.
Тополева-Солдунова привела данные, согласно которым женщины в отличие от мужчин больше удовлетворены своими условиями труда, при этом мужчины больше удовлетворены зарплатой. Таким образом, у женщин другие профессиональные установки — так как они чаще занимаются семьей, им более важен комфорт, гибкий график, возможность работать удаленно и меньше ездить в командировки.
По данным Росстата, на 1 января 2023 года в РФ доля женщин моложе трудоспособного возраста составляла 31,7%, а на 1 января 2024 года — 30,8%, в трудоспособном возрасте — 51,5% в 2023 году и 52,5% в 2024 году, и старше трудоспособного — 16,8% в 2023 году и 16,7% в 2024 году. Доля мужчин моложе трудоспособного возраста в 2023 году составляла 16,2%, в 2024 году — 15,5%, в трудоспособном возрасте — 63,3% в 2023 году и 64,2% в 2024 году, старше трудоспособного — 20,5% в 2023 году и 20,3% в 2024 году.
По данным на 2023 год, рабочая сила в РФ среди женщин составляла 56,3%, среди мужчин — 70,6%. Из них занятые — 54,4% женщин и 68,4% мужчин, и безработные — 1,8% женщин и 2,2% мужчин. Число женщин в возрасте 15 лет и старше, занятых в неформальном секторе, в 2023 году составило 5,7 тыс. человек, а мужчин — 6,9 тыс. человек. Чаще всего они заняты в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и сфере транспортировки и хранения.