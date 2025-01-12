В РФ сфера продаж стала лидером по приросту вакансий в 2024 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сфера продаж стала лидером по приросту вакансий по итогам 2024 года, также на 32% выросло число вакансий в сельском хозяйстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Сфера продаж стала лидером по приросту предложений о работе по итогам 2024 года. В данной отрасли работодатели разместили на 46% вакансий больше, чем годом ранее. При этом средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составили 66 705 рублей в месяц (+14%)», — говорится в итогах исследования.
Так, в 2,7 раза (+169%) увеличился спрос на менеджеров по развитию бизнеса, также работодатели стали в два раза (+99%) активнее искать менеджеров по работе с клиентами. Спрос на риелторов за год вырос на 81%.
Еще одна сфера с повышенной активностью найма — сельское хозяйство. Количество вакансий для специалистов этой сфере выросло на 32% по сравнению с 2023 годом. По итогам 2024 года новым сотрудникам предлагали в среднем 53 877 рублей в месяц, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить в разрезе профессий, то в агросекторе за год на 85% повысился спрос на хозяйственных рабочих, также активнее стали искать овощеводов (+34%) и садоводов (+25%).
Третье место в рейтинге по росту числа вакансий среди работодателей разделили сферы бытового обслуживания и финансов. По итогам 2024 года количество вакансий увеличилось на 21% за год, а средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 44 143 (+28%) рублей и 52 020 рублей (+17%) в месяц соответственно. В сфере бытового обслуживания активнее всего стали искать заправщиков (+65%), а в сфере финансов на 151% больше стало вакансий для банковских работников.
Директор категории «Офисные профессии» «Авито работы» Кирилл Пшеничных пояснил, что рост спроса на специалистов в сфере продаж связан с развитием электронной коммерции, которая требует высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять продажами как онлайн, так и офлайн. «Бизнес все чаще фокусируются на персонализированном подходе к клиентам, что усиливает роль менеджеров по продажам в построении долгосрочных отношений с покупателями и привлечении новых клиентов. Кроме того, компании активно расширяют свои отделы продаж, внедряя новые технологии автоматизации и аналитики для повышения эффективности. Это создает дополнительный спрос на специалистов, которые умеют работать с современными CRM-системами, данными о клиентских предпочтениях и способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — считает эксперт.