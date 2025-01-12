В РФ сфера продаж стала лидером по приросту вакансий в 2024 году

Директор категории «Офисные профессии» «Авито работы» Кирилл Пшеничных пояснил, что рост спроса на специалистов в сфере продаж связан с развитием электронной коммерции, которая требует высококвалифицированных кадров, способных эффективно управлять продажами как онлайн, так и офлайн. «Бизнес все чаще фокусируются на персонализированном подходе к клиентам, что усиливает роль менеджеров по продажам в построении долгосрочных отношений с покупателями и привлечении новых клиентов. Кроме того, компании активно расширяют свои отделы продаж, внедряя новые технологии автоматизации и аналитики для повышения эффективности. Это создает дополнительный спрос на специалистов, которые умеют работать с современными CRM-системами, данными о клиентских предпочтениях и способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — считает эксперт.