В Эфиопии спустя полвека вновь начинает работу фондовая биржа

Премьер-министр Эфиопии пригласил иностранных инвесторов изучить возможности его страны, заявив, что это быстрорастущая экономика с огромным потенциалом. Ранее правительство Эфиопии открыло сектор розничной торговли для иностранных инвесторов. По данным Всемирного банка, Эфиопия, где живут около 126,5 млн человек, является второй по численности населения страной в Африке после Нигерии и одной из самых быстрорастущих экономик в регионе.