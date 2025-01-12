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В Эфиопии спустя полвека вновь начинает работу фондовая биржа

Премьер-министр страны Абий Ахмед отметил, что она укрепит финансовую систему и будет способствовать развитию экономики.

Источник: Freepik

НАЙРОБИ 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о запуске фондовой биржи впервые после закрытия предыдущей в 1974 году.

«В историческую веху для нашей экономической и финансовой сферы мы официально позвонили в колокол, чтобы запустить Эфиопскую фондовую биржу», — заявил эфиопский лидер.

По его словам, работа биржи (ESX) укрепит финансовую систему страны и будет способствовать развитию экономики. Биржа предлагает ряд финансовых продуктов и услуг для предприятий, государственных структур и учреждений, она будет служить платформой для эфиопских и иностранных инвесторов.

Премьер-министр Эфиопии пригласил иностранных инвесторов изучить возможности его страны, заявив, что это быстрорастущая экономика с огромным потенциалом. Ранее правительство Эфиопии открыло сектор розничной торговли для иностранных инвесторов. По данным Всемирного банка, Эфиопия, где живут около 126,5 млн человек, является второй по численности населения страной в Африке после Нигерии и одной из самых быстрорастущих экономик в регионе.

Фондовая биржа в Эфиопии была закрыта в 1974 году после свержения императора Хайле Селассие.