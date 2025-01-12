Китай взялся за юань: новые шаги помешают Трампу на посту президента США

С учетом того, что Китай считает Гонконг своей территорией и Гонконг является привлекательной гаванью для привлечения частного институционального и розничного капитала во вторую экономику мира, вполне логично регулятору разместить облигации не только в континентальной части страны, но и на этой площадке, полагает эксперт. По его мнению, причина кроется в необходимости увеличить доходную часть бюджета. При этом связи с укреплением курса юаня аналитик не увидел.