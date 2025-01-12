Китай взялся за юань: новые шаги помешают Трампу на посту президента США

Народный банк Китая объявил о планах выставить на аукцион облигации на 60 млрд юаней ($8,2 млрд). Это рекордная сумма для Поднебесной.
В пятницу китайский регулятор также сообщил о решении приостановить выкуп гособлигаций на рынке. Часть аналитиков связали это с планами КНР защитить курс юаня, который снижается после избрания Дональда Трампа президентом США в ожидании нового витка торговой войны.
«Активная стадия выхода Народного банка Китая на долговой рынок длится уже несколько месяцев. Первые попытки активно привлекать деньги на долговом рынке начали предприниматься на внутреннем континентальном китайском рынке еще осенью 2024 г.», — рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
С учетом того, что Китай считает Гонконг своей территорией и Гонконг является привлекательной гаванью для привлечения частного институционального и розничного капитала во вторую экономику мира, вполне логично регулятору разместить облигации не только в континентальной части страны, но и на этой площадке, полагает эксперт. По его мнению, причина кроется в необходимости увеличить доходную часть бюджета. При этом связи с укреплением курса юаня аналитик не увидел.
«Юань для экономики КНР нужен гибкий, волатильный, реагирующий на изменения в торговой политики с его основными торговыми партнерами. Для каждого торгового партнера курс юаня будет свой», — отметил Олег Абелев.
По его оценке, прежде всего, Народный банк Китая ориентируется на собственные интересы, а не партнеров. В этом смысле у страны есть довольно ощутимое преимущество.
Управляющий директор Trade123, экономист Владимир Рожанковский считает, что Китай в этой истории преследует сразу две цели — получение дополнительных бюджетных источников для поддержки промышленности, которая начала показывать признаки замедления, а также последняя возможность разместиться без дополнительного дисконта перед началом президентских полномочий Дональда Трампа, известного своими антикитайскими высказываниями.
«Вторая цель проистекает из растущего спроса на юаневые ценные бумаги — в первую очередь, со стороны России. Фактически, Китай выпускает предистребованные потенциальными покупателями ценные бумаги, что всегда рассматривается как хороший знак успешности предстоящих размещений», — отметил он.
Курс юаня к доллару последние 17 лет (2008−2024 гг.) был стабильным и торговался в достаточно узком диапазоне 6,0−7,4 юаня за доллар, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Однако сейчас возросли риски того, что юань может выйти из этого коридора вверх и это может спровоцировать дальнейшее резкое ослабление юаня, т.к. граждане и компании в КНР могут начать продавать юани и уходить в валюту.
«Причинами текущего ослабления юаня к доллару являются высокая разница в процентных ставках в США и Китае, а также опасения ухудшения отношений США и КНР после прихода Трампа к власти в США 20 января. Трамп пообещал ввести новые импортные пошлины на товары из Китая», — пояснил экономист.
Поэтому, по его оценке, на валютном рынке сейчас преобладают ожидания ослабления юаня к доллару.
«Например, мы в свои прогнозы на этот год закладываем постепенное ослабление курса юаня к доллару с текущих 7,3 до 7,5 юаней к концу этого года. Юань слабеет четвертый месяц подряд и за этот период курс доллара вырос с 7,0 до 7,35 юаней за доллар», — рассказал Михаил Васильев.
По его мнению, чтобы затормозить ослабление юаня, ЦБ Китая выпустит гособлигации на 60 млрд юаней, чтобы связать избыточную юаневую ликвидность, повысить ставки фондирования в юанях и сделать спекулятивную игру против юаня более дорогостоящей.
Для экономики КНР в целом необходим стабильный курс юаня, полагает экономист. При этом китайская экономика является по-прежнему в основном экспортно ориентированной, поэтому умеренное и контролируемое ослабление юаня может помочь смягчить негативное влияние американских пошлин и поддержать китайских экспортёров.
В целом ЦБ страны обладает внушительными золотовалютными резервами и при необходимости может начать продавать валюту из резервов, в том числе через госбанки, чтобы удержать юань на приемлемом для властей уровне, считает Михаил Васильев.
Курс китайской валюты относительно доллара США находится вблизи минимальных за последние десятилетия значений, а индекс реального эффективного курса юаня по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров в настоящее время вернулся к уровню 2014 года, уточнил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
По его мнению, снижение курса национальной валюты, с одной стороны, обеспечивает ценовую конкурентоспособность китайского экспорта, но, с одной стороны, имеет и свои негативные последствия в виде удорожания стоимости импортного сырья и продовольствия, а также стимулирования оттока капитала. За последний год давление на курс юаня в сторону снижения возросло на фоне повышения процентных ставок в США и их снижения в Китае, поэтому китайским регуляторам приходится предпринимать все больше усилий для обеспечения стабильности на валютном рынке.
В целом власти Китая отдают предпочтение поддержанию стабильного валютного курса и задействуют для этого разные инструменты. «Продажа облигаций центрального банка является одним из таких инструментов, который направлен на ограничение предложения юаневой ликвидности и поддержку курса национальной валюты», — рассказал он.
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