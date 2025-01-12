Стало известно о рекордной закупке Европой российского газа

В материале отмечается, что президент России Владимир Путин намерен увеличить экспорт топлива в три раза к 2035 году. «В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в Евросоюзе. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — пишет издание.