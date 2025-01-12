Стало известно о рекордной закупке Европой российского газа

В материале отмечается, что президент России Владимир Путин намерен увеличить экспорт топлива в три раза к 2035 году. «В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в Евросоюзе. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — пишет издание.
Ранее стало известно о стремлении некоторых стран Евросоюза, включая Польшу, включить ограничения на импорт российского СПГ в 16-й пакет санкций. Среди других вариантов рассматриваются меры по снижению поставок ядерного топлива и атомных технологий из России.