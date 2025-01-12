Рубль копейку принесет. Топ-6 вкладов сроком на шесть месяцев

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами. Ставки актуальны по данным на 10 января 2025 года при оформлении онлайн.
Самое выгодное предложение — для новых клиентов платформы — от Московского кредитного банка — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Для тех, кто уже пользуется платформой, банк предлагает 23,5% годовых на сумму от 10 тысяч до трех миллионов рублей.
На втором месте — ТКБ банк — 23,9% годовых для суммы вклада свыше 3 миллионов рублей. На вклад от 300 тысяч до 3 миллионов рублей — 23,8% годовых.
Третье место у «Авто Финанс Банка» — 23,8% годовых на сумму вклада от 100 тысяч до 50 миллионов рублей.
ФИНСТАР банк предлагает по полугодовым вкладам 23,5% годовых при сумме от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.
Ингосстрах Банк предлагает 23,4% годовых на сумму вклада от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
На шестом месте сразу две кредитных организации, они предлагают 23% годовых своим вкладчикам:
- Почта банк — на вклады от 50 тысяч до 0,5 миллиона рублей.
- «БыстроБанк» — на вклад от 150 тысяч до 50 миллионов рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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