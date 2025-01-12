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Рубль копейку принесет. Топ-6 вкладов сроком на шесть месяцев

Специально для Финансов Mail аналитики финансового маркетплейса Финуслуги составили топ-6 вкладов на полгода с самыми высокими процентами.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами. Ставки актуальны по данным на 10 января 2025 года при оформлении онлайн.

Самое выгодное предложение — для новых клиентов платформы — от Московского кредитного банка — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Для тех, кто уже пользуется платформой, банк предлагает 23,5% годовых на сумму от 10 тысяч до трех миллионов рублей.

На втором месте — ТКБ банк — 23,9% годовых для суммы вклада свыше 3 миллионов рублей. На вклад от 300 тысяч до 3 миллионов рублей — 23,8% годовых.

Третье место у «Авто Финанс Банка» — 23,8% годовых на сумму вклада от 100 тысяч до 50 миллионов рублей.

ФИНСТАР банк предлагает по полугодовым вкладам 23,5% годовых при сумме от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ингосстрах Банк предлагает 23,4% годовых на сумму вклада от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

На шестом месте сразу две кредитных организации, они предлагают 23% годовых своим вкладчикам:

  • Почта банк — на вклады от 50 тысяч до 0,5 миллиона рублей.
  • «БыстроБанк» — на вклад от 150 тысяч до 50 миллионов рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».