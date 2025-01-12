«Ромир» выяснил, какие семьи оказывают большее влияние на потребительский рынок

Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. панелистов, репрезентативно представленных по всей России (220 городов с населением свыше 10 тыс. жителей). В рамках исследования население было сегментировано по размеру семьи: от одного до пяти и более человек. Сегменты были также проанализированы с точки зрения возрастной принадлежности и наличия детей.
Как указывают авторы исследования, семьи, состоящие из одного человека, в основном представлены взрослыми и зрелыми людьми. В семьях из двух человек, как правило — взрослые пары или два поколения взрослых. В семьях из трех человек — классическая модель из двух взрослых и одного ребенка младше 14 лет. Наиболее распространенный тип семей из четырех человек — родители с одним или несколькими детьми младшего возраста, с меньшей долей семей, в которых есть подростки. Семьи из пяти и более человек чаще всего представляют собой многопоколенные семьи.
«С точки зрения финансового вклада в потребительский рынок, наибольшее влияние оказывают семьи из двух и трех человек. Однако анализ показал интересную корреляцию между размером семьи и ощущением экономической стабильности. Семьи из пяти и более человек демонстрируют наиболее высокие показатели уверенности в своем финансовом положении», — говорится в исследовании.
О трендах в потребительском поведении.
«Ромир» отмечает, что потребительские предпочтения также различаются в зависимости от размера семьи. Так, семьи из одного и трех человек проявляют более высокую активность в сегменте HoReCa.
В свою очередь семьи из пяти и более человек демонстрируют повышенный интерес к услугам, в то время как семьи из четырех человек активнее приобретают непродовольственные товары FMCG (товары повседневного спроса). Семьи из одного человека чаще покупают продовольственные товары FMCG (базовая корзина).
Исследование также показало, что взрослые, проживающие самостоятельно, отдают предпочтение онлайн-магазинам и супермаркетам с точки зрения каналов приобретения товаров. Более зрелая аудитория чаще делает покупки в «жестких» дискаунтерах и «магазинах у дома». В предпочтениях семей из трех и четырех человек значительные позиции занимают сети, специализирующиеся на детских товарах.
«Анализ ценностных ориентаций различных типов семей также показал интересные различия. Так, для семей, состоящих из одного человека, важна самостоятельность, в то время как для пар важны надежность и стабильность. Для семей из трех и четырех человек на первый план выходит “Семья”. Крупные семьи отличаются более широким спектром ценностей, включая доброту, заботу об окружающей среде и открытость к инновациям», — указывают авторы.
Директор по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина также отметила увеличение роли каждого члена семьи в процессе принятия потребительских решений и индивидуализацию покупательского опыта. «Это требует от бизнеса более дифференцированного подхода, учета специфических ценностных ориентаций и потребительских предпочтений различных семейных сегментов», — сказала Сидорина, слова которой приводит холдинг.