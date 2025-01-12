«Ромир» выяснил, какие семьи оказывают большее влияние на потребительский рынок

Как указывают авторы исследования, семьи, состоящие из одного человека, в основном представлены взрослыми и зрелыми людьми. В семьях из двух человек, как правило — взрослые пары или два поколения взрослых. В семьях из трех человек — классическая модель из двух взрослых и одного ребенка младше 14 лет. Наиболее распространенный тип семей из четырех человек — родители с одним или несколькими детьми младшего возраста, с меньшей долей семей, в которых есть подростки. Семьи из пяти и более человек чаще всего представляют собой многопоколенные семьи.