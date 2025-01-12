Профессор Симонов: У Трампа остался задел для новых санкций против нашей нефти

По его мнению, задача Соединенных Штатов выкинуть Россию с мирового рынка углеводородов, прежде всего с нефтяного рынка. И они эту задачу полномерно решают. Мы видим очередной шаг в этом направлении, потому что удар нанесен не только по-настоящему, но и по будущему нашей нефтяной промышленности.
Именно этим эксперт объясняет, что под санкции попали нефтесервисные компании, обеспечивающие все технические работы на месторождениях, а также наши добычные проекты, в том числе «Восток Ойл» — на который российская нефтяная индустрия и государство делала особую ставку.
В сегменте перевозок ситуация могла быть и хуже, хотя масштаб ограничений фантастический — 183 судна, отмечает эксперт. Раньше под санкции попадало 10−20 судов за раз. Их можно было перерегистрировать, сменить флаг, собственника, но сразу со 183 судами — могут возникнуть сложности, считает Симонов.
При этом, по его словам, многие ждали, что к российскому экспорту нефти применят санкции по иранскому образцу. Об этом активно писали западные СМИ. То есть полного запрета покупки российской нефти. Эксперт подчеркивает, что даже Китай старается не показывать в своей статистике закупки иранской нефти. Но администрация уходящего президента США Джо Байдена на такие ограничения не пошла. Поэтому у вступающего во власть нового президента Дональда Трампа есть возможность угрожать России еще большим ужесточением санкций.
По словам Симонова, это очень четко обозначено в последнем списке Минфина США — что санкции могут быть введены против любого человека или компании, которые имеют отношение к российскому нефтегазовому сегменту. Давление на наш «теневой флот» будут усиливать. Все чаще поднимается тема экологической проблемности его судов. Не случайно активно развивается история с танкером Eagle S, зарегистрированный на острове Кука (был задержан в Финляндии по подозрению в причастности к повреждению подводных кабелей в Балтийском море). Одновременно развивается сюжет с потерявшим управление танкером, который везет российские нефтепродукты. То есть у Трампа еще есть козыри в рукаве, подчеркивает Симонов.
10 января Минфин США обновил санкционный список (SDN list), внеся в него 183 судна, связанных с транспортировкой нашего углеводородного сырья, готового топлива и сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме них в SDN list попала компания «Газпром нефть» и почти все ее дочерние предприятия, включая Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Аналогичная история с компанией «Сургутнефтегаз». Под санкциями оказалась не только она, но и дочернее предприятие КИНЕФ — НПЗ в Ленинградской области. Также в список попали: «Газпром СПГ Портовая», сервисные предприятия «Роснефти», проект «Восток Ойл», среднетоннажный завод по производству СПГ «Криогаз Высоцк», сербская компания NIS (50% принадлежит «Газпром нефти» и 6,15% — «Газпрому»), и другие добычные проекты, сервисные предприятия и компании, предоставляющие страховку танкерам, перевозящим нашу нефть.