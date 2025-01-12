Профессор Симонов: У Трампа остался задел для новых санкций против нашей нефти

По словам Симонова, это очень четко обозначено в последнем списке Минфина США — что санкции могут быть введены против любого человека или компании, которые имеют отношение к российскому нефтегазовому сегменту. Давление на наш «теневой флот» будут усиливать. Все чаще поднимается тема экологической проблемности его судов. Не случайно активно развивается история с танкером Eagle S, зарегистрированный на острове Кука (был задержан в Финляндии по подозрению в причастности к повреждению подводных кабелей в Балтийском море). Одновременно развивается сюжет с потерявшим управление танкером, который везет российские нефтепродукты. То есть у Трампа еще есть козыри в рукаве, подчеркивает Симонов.