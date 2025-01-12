Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию после остановки транзита газа

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа решить проблему с долгом. По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, власти постсоветской республики признали лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, называвшая нежелание согласиться с итогами аудита проблемой самого российского концерна.