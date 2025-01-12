Nikkei: КНР в 2024 году экспортировала рекордное количество подержанных машин

Газета напоминает, что в 2023 году Китай вышел на первое место в мире по объему экспорта новых автомобилей, обогнав Японию по этому показателю. Всего тогда за границу было поставлено 4,91 млн машин — на 57,9% больше, чем в предыдущем году. Рост популярности новых китайских автомобилей, считает Nikkei, теперь распространяется и на подержанные.