Названы самые выгодные вклады сроком на три месяца

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами. Ставки актуальны по данным на 10 января 2025 года.
Самое выгодное предложение — для новых клиентов платформы — от Московского кредитного банка — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Для тех, кто уже пользуется платформой, банк предлагает 22% годовых на сумму свыше 10 тысяч рублей.
На втором месте — ТКБ банк — 21,85% годовых для суммы вклада от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.
«Дальневосточный банк» предлагает 21,6% годовых по трехмесячным вкладам на сумму свыше 150 тысяч рублей и ниже 5 миллионов рублей.
«Энерготрансбанк» на сумму вклада от 30 тысяч до 50 миллионов рублей предлагает 20,9% годовых.
«Авто Финанс Банк» — 20,8% годовых, сумма вклада должна быть выше 100 тысяч рублей и меньше 50 миллионов.
У банка «ДОМ.РФ» 20,7% годовых на вклады от 1 миллиона до 15 миллионов рублей сроком на три месяца.
Банк ЗЕНИТ на вклады от 50 тысяч до 5 миллионов рублей сроком на три месяца предлагает 19,35% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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