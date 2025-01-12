Названы самые выгодные вклады сроком на три месяца

Самое выгодное предложение — для новых клиентов платформы — от Московского кредитного банка — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Для тех, кто уже пользуется платформой, банк предлагает 22% годовых на сумму свыше 10 тысяч рублей.