Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 января 2025: прогноз эксперта

Официальный курс доллара США в пятницу был установлен на уровне 101,91 ₽ (+0,2% к значению, зафиксированному Банком России в конце 2024 г.), юаня — 13,69 ₽ (+1,9%).
«При этом рост нефтяных котировок связан как с временным увеличением спроса на сырье из-за холодной погоды в США, так и с возможными санкциями против поставок нефти из России и Ирана. Впоследствии геополитическая неопределенность может привести к росту волатильности и на внутреннем валютном рынке», — отметила она.
На следующей неделе на динамику российских финансовых рынков могут оказать данные по инфляции в декабре и первые недели января.
«Есть основания предполагать, что в январе рост цен оставался высоким: на это, в частности, указывают ожидания компаний в секторе розничной торговли, представленные в мониторинге предприятий Банка России», — прогнозирует аналитик.
При повышенных темпах роста потребительских цен оптимизм на рынке акций и облигаций может стать более сдержанным.
Для валютного рынка, вероятно, более значимыми останутся геополитические факторы, а также активизация торгов по мере сезонного восстановления деловой активности. Курс доллара на следующей неделе может остаться в коридоре 100−105 ₽, китайского юаня — 13,4−14,3 ₽
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