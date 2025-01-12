Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 января 2025: прогноз эксперта

«При этом рост нефтяных котировок связан как с временным увеличением спроса на сырье из-за холодной погоды в США, так и с возможными санкциями против поставок нефти из России и Ирана. Впоследствии геополитическая неопределенность может привести к росту волатильности и на внутреннем валютном рынке», — отметила она.