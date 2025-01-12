Эксперты: в Подмосковье растет спрос на землю со стороны инвесторов

На фоне сегодняшней турбулентности на финансовых рынках люди ищут способы выгодно вложить и инвестировать деньги. В моменте кажется, что с нынешними процентами по вкладам выбор очевиден, однако в долгосрочной перспективе всегда нужно помнить о рисках. В этой связи эксперты снова обращаются к недвижимости, а точнее к земельным участкам, отмечая повышенный интерес инвесторов к ним. Как сильно растут спрос и цены на земельные участки в Подмосковье и почему этот вид активов надежен, как «земная твердь», выяснил сайт «РИА Недвижимость».
Запрос есть.
В России обладание недвижимостью всегда считалось одним из самых важных аспектов в жизни любого человека, и не важно, о каком типе жилья идет речь, говорит гендиректор компании «Земельный экспресс» Юрий Гумниц.
«А в нынешних реалиях земля в Подмосковье в еще большей степени стала средством сохранения денег», — замечает учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов, добавляя, что этот процесс особенно активизировался летом этого года.
«Сейчас мы получаем порядка 900 обращений в месяц. Если говорить о темпах роста спроса, то это плюс 10% по сравнению с 2023 годом и плюс 17% по сравнению с 2022-м», — делится своей статистикой Гумниц.
Эксперт констатирует, что в среднем за последний год подмосковные участки прибавили в цене на 50%, а с 2022 года — в 2 и более раза. В свою очередь директор M9Land Максим Рудницкий добавляет, что за последние четыре года некоторые подмосковные земельные участки подорожали и вовсе в 4 раза.
Альтернатива депозиту.
Высокий спрос и существенный рост цены делает покупку земельных участков одним из выгодных вариантов для инвестирования, который по надежности и доходности может конкурировать с традиционными банковскими депозитами, отмечают эксперты.
«Ведь это достаточно простой способ, который не требует какой-то значительной вовлеченности. Важно только внимательно выбирать объекты», — рассуждает директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова.
С ней соглашается и президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов, который отмечает, что цены на землю растут из года в год.
«В связи с этим, несмотря на текущие выгодные предложения от банков по вложению средств, использовать покупку земли как инвестиционный инструмент считаю абсолютно правильным и логичным», — говорит он.
Депозиты сейчас действительно имеют хорошую доходность, до 22%, но эта история рискованная, предупреждает Гумниц.
«Банки предлагают максимальные проценты в долгой перспективе от полугода, а в некоторых случаях и до 12 месяцев. За это время ситуация в стране, да и на мировом рынке может кардинально измениться. Кроме того, бывает непросто снять деньги со счета день в день даже с потерей процентов, да еще и без предварительного заказа суммы», — рассказывает он.
Кроме того, ослабление рубля существенно снизило эффект от высоких ставок по вкладам — в долларовом эквиваленте сбережения, с учетом полученных процентов, фактически остались на уровне начала года, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
«Ну и не забываем про некоторые неудобства депозитов, обусловленные их неотъемлемым свойством — срочностью, то есть конкретным сроком их действия, прописанным в договоре с инвестором», — предостерегает потенциальных вкладчиков преподаватель учебного центра «Финам» Сергей Погудин.
Если человеку нужно будет забрать деньги до окончания срока действия депозита, то практически вся процентная прибыль по нему будет потеряна, и он получит мизерный «процент до востребования», говорит эксперт.
Так что на фоне скачков курса доллара спрос на земельные участки в Подмосковье со стороны людей, которые хотят сохранить свои сбережения, вырастет еще сильнее, полагает владелец агентства недвижимости Life Сергей Колосницын.
Портрет покупателя.
Одной из важных причин, почему покупка земельного участка может быть интересна инвестору — это, конечно, цена продукта, рассказывает владелец агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.
Минимальный порог входа для инвестиции в земельные участки с удаленностью от МКАД до 50 километров, по данным Гумница, составляет в среднем от 700 тысяч рублей за стандартный участок 5 соток. За эти деньги покупатель получит не просто кусок земли в поле, а еще подъездные пути и инженерные сети. При этом квартиру в Подмосковье реально купить по цене как минимум от 3 миллионов рублей, добавляет он.
«Участки сегодня в основном покупают обычные граждане, и далеко не всегда с намерением строиться, в такие периоды, как сейчас, их цель — спасти накопления», — акцентирует внимание Садыгов.
В основном это люди, которые раньше приобретали парковочные места в многоквартирных домах, первичное и вторичное жилье в многоквартирных домах, а также те, кто не успел выгодно вложиться в валюту или не доверяют банковской сфере, добавляет Гумниц.
Средний возраст покупателей, по его словам, составляет 30−35 лет, но встречаются и исключения — пенсионеры или молодые семьи в возрасте 20−22 лет.
Перспективные направления.
Выбрать участок для покупки в качестве инвестиции не так просто. Важным критерием является направление, на котором он находится, обращает внимание управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
По его данным, в ноябре 2024 года самый большой выбор таких участков был представлен в Домодедове (3,5 тысячи участков), Михневе (2,5 тысячи), Чехове (2,4 тысячи) и Бронницах (1,4 тысячи).
Топ городов и поселений Московской области с самым большим предложением земельных участков без подряда.
* По данным «Авито Недвижимость».
«Запад Подмосковья всегда считался элитным, так что цены здесь на порядок выше, чем по другим направлениям. Землю тут обычно покупают для статуса, а не для инвестиций», — указывает Гумниц.
Что же касается восточного направления, то участки на нем в целом имеют низкую ликвидность ввиду слабой транспортной доступности и неудовлетворительной экологии, добавляет он.
Гораздо лучше в этом аспекте выглядит южное направление, прежде всего из-за развитой городской и досуговой инфраструктуры и отсутствия крупных промышленных объектов.
«Его значимый плюс — это скоростные Симферопольское и Каширское шоссе, которые позволяют за 25−30 минут преодолеть расстояние в 40−50 км от МКАД», — объясняет Гумниц.
Если же говорить про новую Москву, то в этой локации есть некоторые сложности с получением разрешительной документации, добавляет эксперт. Кроме того, покупая участок здесь, человек не застрахован от того, что через год-два рядом с ним не появятся многоквартирные дома. А это снизит ликвидность земли и в дальнейшем затруднит поиск покупателя.
Формат участка.
Приобретая участки в инвестиционных целях, люди в основном выбирают небольшую площадь земли. Обычно это не более 5−6 соток.
«Такие размеры позволяют разместить дом 100−140 квадратных метров, беседку, баню, зону барбекю и парковку. При этом остается место для озеленения и ландшафта», — перечисляет возможности площади Гумниц.
Участок должен быть правильной прямоугольной формы, без перепада высот. Также важны хорошие видовые характеристики.
«В дальнейшем найти покупателя на такую землю будет значительно проще, чем, к примеру, на трапециевидный участок большей площади с уклоном и березовой рощей, даже если цена у них будет одинаковой», — обращает внимание Гумниц.
При выборе земельного участка для инвестиционных целей нужно обращать внимание на его вид разрешенного использования (ВРИ) и категорию. Каким бы ни был ВРИ, категория должна быть «Земли населенных пунктов». Она означает, что земельный участок находится внутри границ населенных пунктов и поселений и предназначен для их застройки и развития.
Предпочтительный же вид разрешенного использования — «ИЖС». Также можно покупать землю под ведение садоводства и для личного подсобного хозяйства, рассказывает Колосницын.
Спрос найдется.
Найти покупателя на земельные участки в Подмосковье не составляет большого труда, уверяет руководитель отдела загородной недвижимости отделения «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Татьяна Ананьева.
«Хорошие новые предложения с правильно выставленной ценой улетают как горячие пирожки. Если не удается найти покупателя за 3−4 месяца, это указывает либо на проблемы с самим объектом, либо на завышенную цену», — отмечает она.
В то же время, например, покупку квартиры в ипотеку можно сравнить с покупкой нового авто, выехав на котором из салона покупатель сразу теряет 20% своей стоимости, отмечает Гумниц. Субсидирование ипотеки от застройщика действительно позволяет выгодно купить квартиру в новостройке, но продавать вы ее будете уже как вторичное жилье, субсидии на которое не распространяются, напоминает эксперт. У потенциального покупателя ставка по ипотеке составит стандартные 25−28%, значит, чтобы продать квартиру в сжатые сроки потребуется хороший дисконт, констатирует он.
Кроме того, в отличии от квартир, когда дом стоится в среднем 3−4 года, земельный участок можно будет выгодно реализовать уже через год, добавляет Гумниц.