Эксперты: в Подмосковье растет спрос на землю со стороны инвесторов

В то же время, например, покупку квартиры в ипотеку можно сравнить с покупкой нового авто, выехав на котором из салона покупатель сразу теряет 20% своей стоимости, отмечает Гумниц. Субсидирование ипотеки от застройщика действительно позволяет выгодно купить квартиру в новостройке, но продавать вы ее будете уже как вторичное жилье, субсидии на которое не распространяются, напоминает эксперт. У потенциального покупателя ставка по ипотеке составит стандартные 25−28%, значит, чтобы продать квартиру в сжатые сроки потребуется хороший дисконт, констатирует он.