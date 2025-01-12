Эксперт рассказал, как правильно застраховать частный дом

Важно внимательно изучить как перечень страховых случаев, так и условия компенсации по каждому из них. Например, при страховании дома от затопления компания может покрыть убытки от разлива водоема, но отказать в выплате, если дом или имущество затопило из-за поднятия грунтовых вод.

В среднем страховка на дом обходится в 0,2−1% от стоимости имущества, которое будет включено в полис.