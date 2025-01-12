Депутаты предложили конкретизировать понятие «отпуск»

«Проще говоря, сейчас статья 107 Трудового кодекса перечисляет в одном списке все возможные отпуска как “виды отдыха”: и обычные ежегодные отпуска (28 дней и т. д. ), и специальные (учебные, по беременности и родам, по уходу за ребенком). На бумаге вроде все логично — человек не работает, значит отдыхает. Но на практике это порождает массу проблем. Например, если программа “Земский доктор” требует, чтобы врач пять лет непрерывно работал в сельской больнице, то возникает вопрос: а входит ли в эти пять лет время, когда он находился в отпуске по уходу за ребенком? Или, скажем, при расчете компенсаций за проезд в районах Крайнего Севера одни кадровики считают, что такие специальные отпуска — это часть отдыха, а другие — что нет. Судебные споры возникают буквально из-за одной формулировки», — пояснил «Российской газете» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.