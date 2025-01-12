Депутаты предложили конкретизировать понятие «отпуск»

Дело в том, что в последние годы все чаще возникают споры о том, какие именно виды освобождения от работы следует считать обычным отпуском, а какие имеют особый правовой статус. Действующая формулировка статьи 107 Трудового кодекса Российской Федерации приравнивает к отдыху все отпуска подряд: от ежегодного оплачиваемого до учебного, по беременности и родам или по уходу за ребенком. С одной стороны, это выглядит логичным, так как в каждом случае работник освобождается от выполнения своих обязанностей. С другой — практика показывает, что при определении стажа, расчете компенсаций и применении программ, где требуется непрерывная работа (например, «Земский доктор» или «Земский фельдшер»), возникает путаница, ведь работодатели и суды по-разному трактуют, входит ли специальный отпуск в общий рабочий период.
Что же предлагают депутаты из Брянска и зачем вообще все это нужно?
«Проще говоря, сейчас статья 107 Трудового кодекса перечисляет в одном списке все возможные отпуска как “виды отдыха”: и обычные ежегодные отпуска (28 дней
Поэтому брянские депутаты хотят прямо в законе прописать, что под словом «отпуск» в статье 107 ТК РФ имеются в виду только ежегодные оплачиваемые отпуска (о них говорится в главе 19 Трудового кодекса).
«Иными словами, все, что связано с учебой, беременностью, родами и уходом за ребенком, не будет считаться обычным отдыхом. Это не отменяет права на эти отпуска — просто правовой статус станет более понятным и четким. Цель — сократить путаницу, уменьшить количество судов и споров и, как следствие, облегчить жизнь и работникам, и работодателям», — уточнил юрист.