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Депутаты предложили конкретизировать понятие «отпуск»

В Госдуму внесен региональный законопроект, в котором предлагается более четко прописать в Трудовом кодексе понятие отпуска.

Источник: Российская газета

Дело в том, что в последние годы все чаще возникают споры о том, какие именно виды освобождения от работы следует считать обычным отпуском, а какие имеют особый правовой статус. Действующая формулировка статьи 107 Трудового кодекса Российской Федерации приравнивает к отдыху все отпуска подряд: от ежегодного оплачиваемого до учебного, по беременности и родам или по уходу за ребенком. С одной стороны, это выглядит логичным, так как в каждом случае работник освобождается от выполнения своих обязанностей. С другой — практика показывает, что при определении стажа, расчете компенсаций и применении программ, где требуется непрерывная работа (например, «Земский доктор» или «Земский фельдшер»), возникает путаница, ведь работодатели и суды по-разному трактуют, входит ли специальный отпуск в общий рабочий период.

Что же предлагают депутаты из Брянска и зачем вообще все это нужно?

«Проще говоря, сейчас статья 107 Трудового кодекса перечисляет в одном списке все возможные отпуска как “виды отдыха”: и обычные ежегодные отпуска (28 дней и т. д.), и специальные (учебные, по беременности и родам, по уходу за ребенком). На бумаге вроде все логично — человек не работает, значит отдыхает. Но на практике это порождает массу проблем. Например, если программа “Земский доктор” требует, чтобы врач пять лет непрерывно работал в сельской больнице, то возникает вопрос: а входит ли в эти пять лет время, когда он находился в отпуске по уходу за ребенком? Или, скажем, при расчете компенсаций за проезд в районах Крайнего Севера одни кадровики считают, что такие специальные отпуска — это часть отдыха, а другие — что нет. Судебные споры возникают буквально из-за одной формулировки», — пояснил «Российской газете» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Поэтому брянские депутаты хотят прямо в законе прописать, что под словом «отпуск» в статье 107 ТК РФ имеются в виду только ежегодные оплачиваемые отпуска (о них говорится в главе 19 Трудового кодекса).

«Иными словами, все, что связано с учебой, беременностью, родами и уходом за ребенком, не будет считаться обычным отдыхом. Это не отменяет права на эти отпуска — просто правовой статус станет более понятным и четким. Цель — сократить путаницу, уменьшить количество судов и споров и, как следствие, облегчить жизнь и работникам, и работодателям», — уточнил юрист.