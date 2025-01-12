Банкротство отложено: что будет с «Северным потоком-2»

Оператор, мораторий на чье банкротство был продлен до мая, был зарегистрирован «Газпромом» в Швейцарии для проектирования и строительства газопровода, поэтому дело рассматривается в этой стране.
Временным административным управляющим остается местная компания Transliq AG, которая оценила расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» в 633 млн евро для его запуска. Страховщики газопровода — компании Lloyd’s Insurance Compay S.A. и Arch Insurance (EU) DAC — отказались покрыть ущерб.
Две нитки газопровода «Северный поток — 2» проходят по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии рядом с аналогичной магистралью «Северный поток-1». Но в 2022 году газопроводы были взорваны, одна нитка «Северный поток-2» осталась целой. Мощность двух ниток каждого газопровода — 55 млрд кубометров газа в год.
«В базовом сценарии “Северный поток — 2”, к сожалению, уже никогда не заработает, его оператор будет вскоре обанкрочен и продан за бесценок. Кем он будет куплен, мне кажется, не так уж важно, поскольку без готовности России поставлять газ и готовности Германии его покупать, это чемодан без ручки», — полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
По его мнению, даже если пофантазировать и представить, что отношения между Москвой, Берлином и Брюсселем в какой-то момент вдруг принципиально улучшатся, и в Германии и соседних с ней странах вновь возникнет большой спрос на российский газ, то юридически значительно проще будет восстановить работу «Северного потока-1». Против участников его строительства и оператора санкции не вводились. Он работал около 10 лет без санкций до момента подрыва.
«Тем более, что этот спрос в любом случае будет несопоставимо ниже по сравнению с фактом и ожиданиями до 2022 года. Скорее всего, чтобы его удовлетворить вполне хватит одной ветки “Северного потока-1”, — считает Белогорьев. Ранее премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер призывал восстановить “Северный поток-1”.
Остается надежда
“Ожидать, что газопровод заработает после 9 мая, конечно, не стоит. Тут скорее мораторий на банкротство продлевает статус-кво для газопровода, его оператора”, — полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Оператор под контролем европейцев, и, по оценке эксперта, поэтому “Газпром” не может им полностью распоряжаться. Если у компании есть какие-то кредиты, то опять же, она не может их даже отдать, потому что она не работает и не имеет источника дохода, а финансировать за нее эти кредиты “Газпром” не может из-за санкций. По решению швейцарского суда оператор обязан в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам.
“Но продление моратория на банкротство означает, по крайней мере, что не будет самого банкротства и ликвидации компании-оператора, то есть европейцы все-таки оставляют некий шанс восстановления и запуска газопровода”, — отметил Игорь Юшков.
По его мнению, возможно, когда-нибудь “Газпром” сможет распоряжаться этой компанией. И если будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию уцелевшей нитки “Северного потока-2”, то тогда газопровод вполне может заработать.
Ранее ожидали, что мораторий на банкротство завершится, и эту компанию продадут на торгах. В 2024 году гражданин США Стивен Линч объявил о планах выкупить взорванный газопровод “Северный поток-2” в ходе аукциона в рамках банкротства Nord Stream 2. Он направил запрос в Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), которое отвечает за ввод и отмену санкций. Линч хочет получить лицензию на участие в торгах.
В Кремле заявили, что не слышали о планах “Газпрома” продавать оператора.
“Конечно, это была авантюра со стороны американского инвестора, и скорее информационная кампания по раскрутке самого инвестора”, — резюмирует Игорь Юшков.
“Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией”.