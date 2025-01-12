Банкротство отложено: что будет с «Северным потоком-2»

Оператор под контролем европейцев, и, по оценке эксперта, поэтому “Газпром” не может им полностью распоряжаться. Если у компании есть какие-то кредиты, то опять же, она не может их даже отдать, потому что она не работает и не имеет источника дохода, а финансировать за нее эти кредиты “Газпром” не может из-за санкций. По решению швейцарского суда оператор обязан в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам.