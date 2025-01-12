Азербайджан может возобновить поставки газа в Сербию 15 января

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Поставки газа из Азербайджана в Сербию могут возобновиться 15 января. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Тренд со ссылкой на информированный источник на энергетическом рынке.
По информации агентства, ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе Shah Deniz Alpha, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию могут возобновиться. Ориентировочно это произойдет 15 января, уточнил источник.
Согласно информации агентства, в компании BP-Azerbaijan сообщили, что работают над устранением технической проблемы на платформе в максимально короткие сроки.
«С самой платформой Shah Deniz Alpha и другими платформами нет никаких проблем. Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал (откуда берут начало экспортные трубопроводы — прим. ТАСС)», — сказали в BP.
Ранее в субботу сербский президент Александар Вучич сообщил, что Азербайджан проинформировал Сербию о вынужденной приостановке поставок 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Он выразил надежду, что азербайджанская сторона за один-два месяца устранит проблему.
Морское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м является основным источником экспорта газа из Азербайджана на европейский рынок.