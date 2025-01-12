Аналитик спрогнозировал, каким будет курс биткоина в 2025 году

«Если цена восстановится до 100 000 долларов к 13 января, то можно будет говорить о консолидации с последующим выходом вверх и обновлением исторического максимума к концу января. По крайней мере покупателям нужно защищать уровень 90 000 долларов до 24 января. Потом сезонные факторы будут на стороне покупателей», — заключил Владислав Антонов.