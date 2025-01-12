Аналитик спрогнозировал, каким будет курс биткоина в 2025 году

По его словам, роль в январском падении стоимости биткоина сыграли несколько ключевых факторов:
- позитивные данные по занятости в США усилили ожидания более жесткой политики ФРС,
- заявления Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок негативно повлияли на рисковые активы.
Кроме того, отметил эксперт, ситуацию усугубил массовый вывод Ethereum из стейкинга.
«Продолжительность коррекции будет во многом зависеть от предстоящих макроэкономических данных и действий ФРС. Особенно важны будут данные по рынку труда и инфляции», — подчеркнул Владислав Антонов.
Он добавил, что в 2025 году в целом на рынок будут влиять халвинг 2024 года, который исторически оказывал положительное влияние на курс биткоина в последующие месяцы. Также Антонов назвал денежно-кредитную политику ФРС США ключевым фактором влияния на криптовалютный рынок.
Помимо этого, биткоин будет зависеть от политических событий или регуляторных изменений после победы Дональда Трампа: он обещал сделать США великой страной и первой в криптоиндустрии.
По словам эксперта, продавцы настроены «сорвать стопы» (вынести с рынка покупателей через закрытие длинных позиций по защитным стопам) под уровнем 90 000 долларов.
«Если цена восстановится до 100 000 долларов к 13 января, то можно будет говорить о консолидации с последующим выходом вверх и обновлением исторического максимума к концу января. По крайней мере покупателям нужно защищать уровень 90 000 долларов до 24 января. Потом сезонные факторы будут на стороне покупателей», — заключил Владислав Антонов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».