В Роснано подсчитали оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций

«Роснано завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — сказал он.
Он отметил, что «на данный момент по нашим материалам возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей». «Их фигурантам из числа сотрудников, “партнеров”, членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», — пояснил представитель компании.
По словам Фролова, анализ «инвестиционной» деятельности «установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста».
«Аудит продолжается. Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании», — добавил представитель компании.
Дело о мошенничестве
Ранее ТАСС сообщал о том, что бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал «Роснано» денег, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере. Фигуранты дела будут взяты под стражу сразу после их задержания на российской территории или их экстрадиции в РФ.
Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В апреле 2024 года Александр Хинштейн заявил, что следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. По словам Хинштейна, следователи полагают, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры «Роснано» Киселев, Рапопорт, а также экс-глава «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец.