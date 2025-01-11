В Роснано подсчитали оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций

Ранее ТАСС сообщал о том, что бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал «Роснано» денег, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере. Фигуранты дела будут взяты под стражу сразу после их задержания на российской территории или их экстрадиции в РФ.