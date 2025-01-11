В Госдуме рассказали о возможной доиндексации пенсий

«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля», — рассказала она.