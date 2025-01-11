В Британии суд не допустил мужчину к поискам диска с биткоинами на $730 млн

«Джеймс Хоуэллс утверждал, что его бывшая партнерша по ошибке выбросила жесткий диск с биткоин-кошельком в 2013 году, и он хотел получить доступ к сайту и восстановить криптовалюту», — говорится в публикации.
По данным издания, Хоуэллса потребовал у властей Ньюпорта доступ к свалке или компенсации в размере $604 млн. Ответственный за обращение мужчины судья назвал его требования нецелесообразными и отклонил иск.
Таким образом, Хоуэллс лишился последней надежды на возвращение виртуальной валюты.
Владелец утраченного диска отметил, что его попытки добиться компенсации от властей Ньюпорта длились 12 лет и оставили его ни с чем. По его словам, это случай, когда «британская система несправедливости снова дает о себе знать».
Ранее, 28 декабря 2024 года, сообщалось, что биткоин, согласно исследованию FinExpertiza, стал самым выгодным активом 2024 года. Стоимость криптовалюты подскочила в полтора раза сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США и достигла максимума $108 тысяч.