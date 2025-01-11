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В Британии суд не допустил мужчину к поискам диска с биткоинами на $730 млн

Суд в Великобритании отклонил иск мужчины, требующего компенсации из-за потери на свалке в городе Ньюпорт диска с 8 тыс. биткоинами, стоимость которых составляет около $730 млн. Об этом 9 января сообщила «Би-би-си».

Источник: Reuters

«Джеймс Хоуэллс утверждал, что его бывшая партнерша по ошибке выбросила жесткий диск с биткоин-кошельком в 2013 году, и он хотел получить доступ к сайту и восстановить криптовалюту», — говорится в публикации.

По данным издания, Хоуэллса потребовал у властей Ньюпорта доступ к свалке или компенсации в размере $604 млн. Ответственный за обращение мужчины судья назвал его требования нецелесообразными и отклонил иск.

Таким образом, Хоуэллс лишился последней надежды на возвращение виртуальной валюты.

Владелец утраченного диска отметил, что его попытки добиться компенсации от властей Ньюпорта длились 12 лет и оставили его ни с чем. По его словам, это случай, когда «британская система несправедливости снова дает о себе знать».

Ранее, 28 декабря 2024 года, сообщалось, что биткоин, согласно исследованию FinExpertiza, стал самым выгодным активом 2024 года. Стоимость криптовалюты подскочила в полтора раза сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США и достигла максимума $108 тысяч.