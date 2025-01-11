Стратеги Citi прогнозируют рост мировых акций на 10% к концу 2025 года

«Макроэкономическая ситуация по-прежнему способствует дополнительному росту корпоративных доходов и росту фондового рынка», — сообщает Манти в аналитической записке. По ее мнению, результаты США будут оставаться превосходными, пока политика Трампа не станет ясной, не будет более мягкой позиции в отношении тарифов и не начнется ослабление доллара, после чего международные акции пойдут в рост.