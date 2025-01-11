Стратеги Citi прогнозируют рост мировых акций на 10% к концу 2025 года

По мнению аналитиков компании Citigroup Inc., в этом году глобальный фондовый рынок, скорее всего, покажет рост на 10%. Рост, по их словам, будет обусловлен устойчивым увеличением корпоративных доходов и повышением стоимости акций на рынках за пределами Соединенных Штатов.
Стратег Citi Беата Манти предсказывает, что мировые прибыли могут также вырасти на 10%. Она подчеркивает сохранение стабильного экономического роста, но в то же время предупреждает о возможных рисках, связанных с политикой нового президента США Дональда Трампа.
Манти выделяет акции американских компаний как приоритетное направление для инвестирования, тогда как европейский рынок становится ее «фаворитом» для диверсификации в отраслях, чувствительных к изменениям экономического цикла.
«Макроэкономическая ситуация по-прежнему способствует дополнительному росту корпоративных доходов и росту фондового рынка», — сообщает Манти в аналитической записке. По ее мнению, результаты США будут оставаться превосходными, пока политика Трампа не станет ясной, не будет более мягкой позиции в отношении тарифов и не начнется ослабление доллара, после чего международные акции пойдут в рост.
Индекс MSCI All-Country World Index вырос более чем на 50% с момента минимальных значений 2022 года, однако в 2025 году динамика роста прекратилась. Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что возможное введение масштабных пошлин со стороны США может существенно нарушить глобальную торговлю. Дополнительно настроения на рынках подавляют политическая нестабильность в Европе и замедление экономического роста в Китае.
В Соединенных Штатах внимание инвесторов сосредоточено на вопросе, удастся ли расширить источники роста за пределы технологического сектора. За последние два года именно несколько крупнейших компаний обеспечивали основную долю прироста на фоне растущего оптимизма вокруг технологий искусственного интеллекта.
Манти считает, что в текущем году разрыв в доходности между ведущими компаниями из так называемой «Великолепной семерки» и остальной частью индекса S&P 500 будет сокращаться.
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