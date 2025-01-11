Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году

«По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250−300 миллиардов рублей», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в 2024 году.
По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.
«Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении — это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться», — добавил топ-менеджер.
Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
«Мы были одним из инициаторов ее создания. По сути наша антифрод-система и является прототипом единой общероссийской платформы», — отметил он.