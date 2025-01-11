Рубль очнулся. Эксперт объяснила резкое укрепление нацвалюты к доллару

Давление на национальную валюту могли оказать новости о возобновлении штатных операций Банка России в рамках зеркалирования трат ФНБ и сокращении нетто-продаж юаней с 9 по 14 января до 3,41 млрд руб. в день по сравнению с 8,4 млрд руб. в день с конца ноября.
Однако операции ЦБ России в среднем составляют всего 1−2% от среднедневного объема торгов в юанях, поэтому формально новость не несет за собой существенного влияния, но могла подстегнуть эмоциональный импульс.
Поддержку рублю уже в 2025 году может оказывать рост цен на нефть. Удорожание «черного золота» будет положительно сказываться на притоке валюты в страну и снижать градус напряженности с дефицитом ликвидности.
20 и 21 января будут обнародованы данные по торговому и платежному балансу соответственно. В зависимости от того, какие будут представлены оценки по итогам 2024 года, можно будет судить об обеспеченности иностранной валютой в стране, что определяет слабость или силу национальной валюты.
Помимо этого, 20 января состоится инаугурация Трампа в США. Российский рынок ожидает, что вступление в должность нового американского президента может привести к потеплению в отношениях между Россией и США, что может оказать поддержку рублю, однако мы бы не были излишне оптимистичны на данный счет, поэтому даже спекулятивная реакция укрепления не обязательно будет свидетельствовать в пользу устойчивости данной тенденции.
Мы полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».