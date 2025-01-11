Рубль очнулся. Эксперт объяснила резкое укрепление нацвалюты к доллару

Помимо этого, 20 января состоится инаугурация Трампа в США. Российский рынок ожидает, что вступление в должность нового американского президента может привести к потеплению в отношениях между Россией и США, что может оказать поддержку рублю, однако мы бы не были излишне оптимистичны на данный счет, поэтому даже спекулятивная реакция укрепления не обязательно будет свидетельствовать в пользу устойчивости данной тенденции.

Мы полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США.