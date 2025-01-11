Рост стоимости жилья в Евросоюзе стал рекордным за два года

Абсолютным лидером по темпам увеличения цен на недвижимость в отчетном периоде стала Болгария — там показатель оказался в четыре раза выше общесоюзного (16,5%). На втором месте расположилась Польша (14,4%), а тройку лидеров замыкает Венгрия (13,4%).
Всего рост цен превысил психологическую отметку в 10% в шести странах: кроме упомянутых государств, верхние строчки «антирейтинга» заняли Хорватия (12,3%), Исландия (11,2%) и Нидерланды (10,3%).
Почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость жилья в Австрии (рост всего на 0,7%) и в Швеции (0,3%).
При этом нашлось несколько государств, где недвижимость за год стала с точки зрения цены более доступной: Германия (-0,7%), Люксембург (-1,7%), Финляндия (-2,8%) и Франция (-3,5%). Кварталом ранее таких стран было больше, в их ряды входили еще Швеция и Австрия.