Россиянам пообещали скидки в 50% на детские сладкие подарки

«Пора начинать присматриваться к ценам на детские сладкие подарки. Торговые сети уже начинают делать скидки. Это связано с тем, что на новогодних праздниках многие из наборов не удалось продать, а до следующего Нового года они испортятся. Пока это 10−20%, к началу третьей декады января скидки могут достигнуть 50%. Но при этом важно обращать внимание на состав подарочных наборов (иногда указанные скидки являются мнимыми: на самом деле там находятся конфеты, цены на которые изначально ниже)», — отметил экономист.