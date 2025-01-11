Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию

Согласно ее данным, с января по декабрь 2024 года Испания импортировала 72 360 ГВт/ч СПГ российского газа (21,3%). Лидером поставок остался Алжир с долей в 38,5%, на третьем месте — США, которые обеспечили 16,6% испанского импорта газа.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное «голубое топливо» поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
Ранее в январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.