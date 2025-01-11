«Ромир»: пиковым днем для покупок на маркетплейсах является понедельник

«Вторник — пик для магазинов “у дома” и супермаркетов, четверг — для специализированных магазинов, а понедельник — для маркетплейсов. Наблюдается тенденция к возвращению к покупкам в выходные дни, что связано с возможностью экономии времени благодаря онлайн-сервисам», — говорится в исследовании.
Также магазины «у дома» демонстрируют высочайшую частоту посещений, с интервалом в среднем три дня между покупками, что свидетельствует о высокой лояльности и удовлетворении повседневных потребностей. Как отмечают эксперты, наиболее эффективно привлекают покупательский трафик магазины «у дома», городские хард-дискаунтеры, маркетплейсы, сервисы быстрой доставки, а также собственные службы доставки ретейлеров. Эти каналы удовлетворяют разнообразные потребности покупателей, обеспечивая гибкость и удобство совершения покупок, сказано в исследовании.
Рейтинг привлекательности каналов розницы демонстрирует лидерство онлайн-сегмента, за которым следуют городские хард-дискаунтеры и продуктовые ретейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит у дома». В то же время, традиционная розница, представленная гипермаркетами и крупноформатными хард-дискаунтерами, фиксирует снижение привлекательности для покупателей. При этом рост онлайн-торговли не приводит к отказу от офлайн-каналов, отмечают эксперты. Согласно исследованию, 82% семей в городской России активно используют как онлайн, так и офлайн-каналы.
«Высокая степень переключения между различными каналами и торговыми сетями требует от бизнеса гибкости и адаптации к изменяющимся потребностям покупателей. Анализ частоты посещений и предпочтительных дней покупок позволяет оптимизировать маркетинговые стратегии и повысить эффективность взаимодействия с целевой аудиторией», — рассказала директор по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина.
Исследования потребительского поведения российских семей проходило с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. Всего среднестатистическая российская семья за указанный период взаимодействовала приблизительно с 12 каналами розничной торговли, совершая покупки в 21 торговой сети. «Эта динамика свидетельствует о значительном переключении между различными игроками рынка и активном микшировании каналов», — говорится в исследовании.