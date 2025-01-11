«Ромир»: пиковым днем для покупок на маркетплейсах является понедельник

Рейтинг привлекательности каналов розницы демонстрирует лидерство онлайн-сегмента, за которым следуют городские хард-дискаунтеры и продуктовые ретейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит у дома». В то же время, традиционная розница, представленная гипермаркетами и крупноформатными хард-дискаунтерами, фиксирует снижение привлекательности для покупателей. При этом рост онлайн-торговли не приводит к отказу от офлайн-каналов, отмечают эксперты. Согласно исследованию, 82% семей в городской России активно используют как онлайн, так и офлайн-каналы.