Риэлтор рассказала, когда ипотечный стандарт отразится на вторичном рынке

«Рынок вторичной недвижимости пока во многом зависит от ключевой ставки ЦБ. Считаю, что при снижении процентов по вкладам денежные средства частично должны перетечь в недвижимость», — сказала она.
По словам эксперта, ипотечный стандарт практически ввели в конце 2024 года. Одно изменение — механизм кредитов до 30 лет с первоначальным взносом 20% — с января стал единым для всех.
При этом, отметила Ольга Пискаева, нововведения больше затронут отношения между банками и застройщиками. Введение ипотечного стандарта вряд ли сильно изменит вторичный рынок.
«Вот отлагательный спрос может изменить цены на вторичном рынке, но это, скорее всего, произойдет в 2026 году. Цены, скорее всего, останутся на том же уровне в 2025 году, но у вторичного жилья есть хозяин и он всегда может сделать дисконт», — заключила риэлтор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».