Риэлтор рассказала, когда ипотечный стандарт отразится на вторичном рынке

«Вот отлагательный спрос может изменить цены на вторичном рынке, но это, скорее всего, произойдет в 2026 году. Цены, скорее всего, останутся на том же уровне в 2025 году, но у вторичного жилья есть хозяин и он всегда может сделать дисконт», — заключила риэлтор.