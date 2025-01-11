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Риэлтор рассказала, когда ипотечный стандарт отразится на вторичном рынке

2025 год начался для рынка недвижимости с введения ипотечного стандарта. Эксперты прогнозируют, что это сильно изменит рынок первичного жилья. Как ситуация «обернется» для вторички — Финансам Mail объяснила Ольга Пискаева, вице-президент Российской Гильдии Риэлторов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Рынок вторичной недвижимости пока во многом зависит от ключевой ставки ЦБ. Считаю, что при снижении процентов по вкладам денежные средства частично должны перетечь в недвижимость», — сказала она.

По словам эксперта, ипотечный стандарт практически ввели в конце 2024 года. Одно изменение — механизм кредитов до 30 лет с первоначальным взносом 20% — с января стал единым для всех.

При этом, отметила Ольга Пискаева, нововведения больше затронут отношения между банками и застройщиками. Введение ипотечного стандарта вряд ли сильно изменит вторичный рынок.

«Вот отлагательный спрос может изменить цены на вторичном рынке, но это, скорее всего, произойдет в 2026 году. Цены, скорее всего, останутся на том же уровне в 2025 году, но у вторичного жилья есть хозяин и он всегда может сделать дисконт», — заключила риэлтор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».