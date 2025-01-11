Перечислены самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году

«Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на “Госуслугах”, “Фальшивый босс”, или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств», — отметил он, говоря об итогах 2024 года.
По мнению Кузнецова, в 2025 году схемы не сильно изменятся. Однако существуют риски, что мошенники более активно начнут применять искусственный интеллект.
Кроме того, зампред правления Сбера предупредил, что злоумышленники прорабатывают возможности обхода антифрода. Понимая, что онлайн-переводы могут заблокировать, они заставляют жертву снимать наличные и передавать их через курьера, либо открывать счета в менее защищенных банках.
Эта тенденция говорит о том, что проблему нужно решать системно и всем рынком, подытожил Кузнецов.
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