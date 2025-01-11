Перечислены самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году

Самыми популярными схемы для кражи денег у россиян в этом году останутся получение данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», сообщения в мессенджерах от имени руководителя или ведомств. Об этом заявил РИА Новости Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.