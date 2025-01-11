МИД заявил, что Байден новыми санкциями оставит Трампу выжженную землю

Ранее Байден заявил, что новые санкции, которые США ввели против российского ТЭКа, приведут к росту стоимости бензина в самих Соединенных Штатах. Однако, по словам американского президента, подорожание будет незначительным — рост составит три-четыре цента за галлон (3,8 л), полагает политик. При этом санкции окажут «глубокое влияние» на рост российской экономики, считает Байден. Президент России Владимир Путин говорил, что национальная экономика преодолела все проблемы, возникшие из-за ограничительных мер, и они не возымели эффекта.