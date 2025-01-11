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Перечислены ошибки, из-за которых суд может отменить завещание

Завещание позволяет человеку передать имущество абсолютно любому человеку или организации, не оставив ничего даже собственным детям или супругу. Однако, чтобы завещание было непросто оспорить, оно должно быть составлено без ошибок. Какие ошибки самые распространенные и как их избежать, рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Наследодатель делает ошибку в имени или паспортных данных наследника/ов

«Даже одна неверная буква или цифра могут привести к тому, что наследник ничего не получит. Если подобные неточности выявлены при жизни завещателя, их можно быстро устранить, внеся соответствующие поправки в документ. Однако, после смерти завещателя исправлять ошибки придется уже через суд», — предупреждает юрист.

Дата рождения наследника, по словам Гусятниковой, обязательно фиксируется в завещании и служит одним из ключевых элементов его идентификации. Ошибки в дате рождения рассматриваются как значительные, и нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство до их устранения. Исправить подобную ошибку после смерти завещателя возможно только через суд.

За наследодателя в завещании ставит подпись близкий родственник или заинтересованное лицо

Закон допускает ситуации, когда завещатель может расписаться в документе не лично, например, в случае тяжелой болезни, неграмотности и т. д. Тогда подпись за него ставит рукоприкладчик.

«Это процедура, которая сопровождается рядом формальностей, но самое главное условие: рукоприкладчик не может быть лицом, прямо или косвенно заинтересованным в завещании — близким родственником, или лицом, указанным в документе. При нарушении этого правила завещание легко оспорить», — говорит Полина Гусятникова.

Присутствие заинтересованного лица при составлении завещания

Особые требования предъявляются не только к подписи на документе, но и к тем лицам, которые были с наследодателем в момент его составления. Если это были близкие родственники или наследники, такое завещание можно оспорить по причине того, что на завещателя могло быть оказано давление.

Необычные наследники

Нотариусы нередко сталкиваются с ситуациями, когда завещатели решают передать свое имущество необычным наследникам — известным людям или даже вымышленным персонажам.

Хотя это сугубо воля завещателя, такое решение может затруднить исполнение завещания из-за сложностей с точной идентификацией наследника. Завещание позволяет указать любого человека или организацию в качестве получателя наследства, но важно, чтобы этого наследника можно было однозначно идентифицировать.

Недостаточная конкретизация того, кто и какие доли получит в наследство

Как отмечает юрист, одной из распространенных ошибок, которые совершают наследодатели, является недостаточная конкретизация того, кто и какие доли получит в наследство, либо вовсе оставление части имущества без распределения. «Чем более четко будет сформулировано завещание, тем меньше вероятность возникновения конфликтов в будущем», — уверяет Полина Гусятникова.

В случае приобретения нового имущества (движимого или недвижимого) после написания завещания, у завещателя есть возможность внести изменения в документ или отдельно указать, что все оставшиеся активы должны перейти определенному лицу.

Также юрист рекомендует включать в завещание информацию не только о передаваемом имуществе, но и об имеющихся долгах, таких как ипотека, кредиты на бытовые товары, медицинские услуги и т. д., поскольку выплаты по этим обязательствам также лягут на плечи наследников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».