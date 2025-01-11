Перечислены ошибки, из-за которых суд может отменить завещание

Наследодатель делает ошибку в имени или паспортных данных наследника/ов
«Даже одна неверная буква или цифра могут привести к тому, что наследник ничего не получит. Если подобные неточности выявлены при жизни завещателя, их можно быстро устранить, внеся соответствующие поправки в документ. Однако, после смерти завещателя исправлять ошибки придется уже через суд», — предупреждает юрист.
Дата рождения наследника, по словам Гусятниковой, обязательно фиксируется в завещании и служит одним из ключевых элементов его идентификации. Ошибки в дате рождения рассматриваются как значительные, и нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство до их устранения. Исправить подобную ошибку после смерти завещателя возможно только через суд.
За наследодателя в завещании ставит подпись близкий родственник или заинтересованное лицо
Закон допускает ситуации, когда завещатель может расписаться в документе не лично, например, в случае тяжелой болезни, неграмотности
«Это процедура, которая сопровождается рядом формальностей, но самое главное условие: рукоприкладчик не может быть лицом, прямо или косвенно заинтересованным в завещании — близким родственником, или лицом, указанным в документе. При нарушении этого правила завещание легко оспорить», — говорит Полина Гусятникова.
Присутствие заинтересованного лица при составлении завещания
Особые требования предъявляются не только к подписи на документе, но и к тем лицам, которые были с наследодателем в момент его составления. Если это были близкие родственники или наследники, такое завещание можно оспорить по причине того, что на завещателя могло быть оказано давление.
Необычные наследники
Нотариусы нередко сталкиваются с ситуациями, когда завещатели решают передать свое имущество необычным наследникам — известным людям или даже вымышленным персонажам.
Хотя это сугубо воля завещателя, такое решение может затруднить исполнение завещания из-за сложностей с точной идентификацией наследника. Завещание позволяет указать любого человека или организацию в качестве получателя наследства, но важно, чтобы этого наследника можно было однозначно идентифицировать.
Недостаточная конкретизация того, кто и какие доли получит в наследство
Как отмечает юрист, одной из распространенных ошибок, которые совершают наследодатели, является недостаточная конкретизация того, кто и какие доли получит в наследство, либо вовсе оставление части имущества без распределения. «Чем более четко будет сформулировано завещание, тем меньше вероятность возникновения конфликтов в будущем», — уверяет Полина Гусятникова.
В случае приобретения нового имущества (движимого или недвижимого) после написания завещания, у завещателя есть возможность внести изменения в документ или отдельно указать, что все оставшиеся активы должны перейти определенному лицу.
Также юрист рекомендует включать в завещание информацию не только о передаваемом имуществе, но и об имеющихся долгах, таких как ипотека, кредиты на бытовые товары, медицинские услуги
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».