Эксперт рассказала, где выгоднее всего хранить деньги в 2025 году

«Хранить деньги дома не стоит — это приведет к сильному обесцениванию. Даже небольшой процент по накопительному счету в банке лучше, чем ничего. Если вы не сторонник рисков, то разместить средства можно на накопительном вкладе. Он будет давать меньше процентов, но небольшие регулярные отчисления все равно дадут свое преимущество», — сказала эксперт.