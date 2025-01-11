Эксперт рассказала, где выгоднее всего хранить деньги в 2025 году

По ее словам, стоит продолжить размещать денежные средства на банковских депозитах, а если есть навыки инвестирования — открыть ПИФ и купить фонд ликвидности. Кроме того, можно присмотреться к облигациям на долгосрочной основе.
«Хранить деньги дома не стоит — это приведет к сильному обесцениванию. Даже небольшой процент по накопительному счету в банке лучше, чем ничего. Если вы не сторонник рисков, то разместить средства можно на накопительном вкладе. Он будет давать меньше процентов, но небольшие регулярные отчисления все равно дадут свое преимущество», — сказала эксперт.
Юлия Кузнецова также не советовала брать кредиты под высокие проценты и покупать недвижимость, поскольку цены на нее, как ожидается, снизятся к концу года. По ее словам, 2025 год — хорошее время для накопления средств и заработка на высоких процентах.
«В целом, несмотря на сложный экономический период, у россиян есть возможность преумножить свои накопления. Важно спокойно обращаться с финансами и очень осторожно инвестировать за рубеж, так как могут возникнуть новые риски заморозки счетов россиян за границей. Лучше диверсифицировать свои накопления и инвестировать деньги», — заключила финансовый эксперт.
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