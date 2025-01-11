Эксперт объяснил причины увеличения цен на кофе

В минувшем году, 24 ноября, врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал «Известиям» о пользе и вреде кофе, в каких количествах его можно употреблять и почему от него появляются силы. По его словам, стоит серьезно задуматься о снижении потребления кофе или отказе от него, если человеку тяжело проснуться без кофе и ощущаются упадок сил, головная боль и т. п.