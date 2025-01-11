Эксперт объяснил причины увеличения цен на кофе

«Если смотреть исторически, стоимость арабики уже повышалась до таких значений в 2011 году, но стоимость робусты никогда не выходила за пределы разумного, что смягчало общую ситуацию на рынке и позволяло кофейным игрокам компенсировать ценовые колебания», — объяснил Чантурия.
По его словам, ранее не фиксировалось одновременного роста цен на арабику и робусту, что приводит к трудным условиям и порождает беспокойство как среди представителей кофейной индустрии, так и среди любителей кофе. Ситуация на рынке кофе во многом зависит от колебаний цен на основных кофейных рынках.
По мнению специалиста, тенденция к увеличению цен будет сохраняться, по крайней мере, в I квартале 2025 года. Отпускные цены у большинства компаний продолжают расти из-за увеличения себестоимости готовых переработанных изделий, что связано с подорожанием сырья, финансовыми затратами на обслуживание бизнеса, повышением тарифов, а также курсовыми колебаниями доллара, которые непосредственно влияют на стоимость производства, поскольку все кофейное сырье является импортным продуктом.
Эксперт отметил, что рост цен на кофе в большей степени затронет премиальный сегмент, а также слегка повлияет на продукцию класса эконом.
«Можно предположить, что ценовой диапазон на кофе будет повышаться, но я не могу прогнозировать розничные цены, поскольку за них отвечает розничные сети, а не индустрия. Когда и как будет повышаться стоимость для потребителей — сказать сложно», — подытожил Чантурия.
В минувшем году, 24 ноября, врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал «Известиям» о пользе и вреде кофе, в каких количествах его можно употреблять и почему от него появляются силы. По его словам, стоит серьезно задуматься о снижении потребления кофе или отказе от него, если человеку тяжело проснуться без кофе и ощущаются упадок сил, головная боль