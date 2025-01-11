Эксперт Колунов: цены на новостройки в РФ могут вырасти до 10%

ЦБ полагает, что по итогам 2024 года инфляция может составить 9,6−9,8% год к году. А в 2025 году, согласно официальному прогнозу, инфляция может снизится до 4,5−5%. Однако Минэкономразвития к апрелю обещало уточнить прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень превышает ожидаемые 4,5%, говорил ранее глава ведомства Максим Решетников.