ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для ведения бизнеса

«Привлекательность Европы как площадки размещения компаний снижается», — констатирует ЕК. По ее данным, в период с 2008 по 2021 год почти треть созданных в регионе стартапов, стоимость которых позднее превысила $1 млрд, переместила свои офисы в другие государства, в основном в США. При этом только 4 из 50 крупнейших технологических компаний в мире являются европейскими. Производительность труда в Европе по-прежнему ниже, чем в США.