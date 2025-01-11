Доходность вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое

«За 2024 год курс доллара вырос с 90 рублей до 100 рублей, и доходность вкладов под 18−20% при пересчете к курсу валюты сократилась более чем вдвое. Риски падения курса рубля могут быть скомпенсированы диверсификацией вложений в разные активы: банковские вклады, акции, облигации, недвижимость, металлы. В частности, за 2024 год золото подорожало к доллару более чем на 20%», — отметил экономист.