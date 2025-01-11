Депутат напомнил об еще одной индексации пенсий

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал он.
Парламентарий добавил, что средний размер выплат к концу 2025 года составит 15,456 тысячи рублей.
Ранее 1 января прошла индексация страховых пенсий. При этом, как отмечала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, власти могут еще раз повысить выплаты — в феврале.
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