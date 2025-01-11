Депутат Бессараб: пенсия не может быть ниже прожиточного минимума

«Как на федеральном, так и на региональных уровнях те получатели социальных пенсий, у кого пенсия ниже установленного прожиточного минимума, уже сегодня начали получать социальные доплаты с соответствующего уровня. То есть в соответствии с поручением президента у нас пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому при каждом росте происходит перерасчёт соответствующий», — добавила Бессараб.