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ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Банк России установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами. Указание вступило в силу 11 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Внешнеторговые контракты, в том числе и те, в расчетах по которым используются цифровые права, подлежат постановке на учет в уполномоченных банках. Для таких контрактов сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн рублей, по экспортным — от 10 млн рублей», — подчеркивается в указании Банка России.

Указание также определяет, какие документы и информацию должен передавать в банк резидент. К таким сведениям относятся данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, а также при совершении иных валютных операций, связанных с цифровыми правами.