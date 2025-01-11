ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

«Внешнеторговые контракты, в том числе и те, в расчетах по которым используются цифровые права, подлежат постановке на учет в уполномоченных банках. Для таких контрактов сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн рублей, по экспортным — от 10 млн рублей», — подчеркивается в указании Банка России.