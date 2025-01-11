Британия не намерена отказываться от торгового сотрудничества с КНР

Ривс выразила надежду, что лейбористскому правительству, сформированному после победы на парламентских выборах в июле 2024 года, удастся «построить платформу для долгосрочных отношений с Китаем». «Предыдущее правительство не смогло осознать ценность взаимодействия с Китаем, в то время как многие из наших союзников-единомышленников (Франция, Германия и Австралия) пришли к этому пониманию, что привело к укреплению экономических связей и способствовало расширению рынков для их компаний ради стимулирования роста [экономики], несмотря на наличие похожих разногласий с Китаем. Я уверена, что мы исправим этот курс», — сказала она.