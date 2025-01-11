Байден не успел потратить $4 млрд из выделенных Конгрессом средств на Украину

Во время брифинга ее спросили, сколько из выделенных в 2024 году денег на поддержку Киева останется администрации избранного президента США Дональда Трампа. «В распоряжении следующей администрации останется чуть менее $4 млрд, которые она сможет использовать для Украины», — сказала Сингх (цитата по ТАСС).