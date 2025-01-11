Байден не успел потратить $4 млрд из выделенных Конгрессом средств на Украину

Во время брифинга ее спросили, сколько из выделенных в 2024 году денег на поддержку Киева останется администрации избранного президента США Дональда Трампа. «В распоряжении следующей администрации останется чуть менее $4 млрд, которые она сможет использовать для Украины», — сказала Сингх (цитата по ТАСС).
Пентагон сообщал, что уходящая администрация США с начала российской военной операции обязалась предоставить Украине вооружения на $65,4 млрд. 9 января глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $500 млн. В него войдут в том числе боеприпасы класса «воздух-земля» и оборудование для полученных ВСУ истребителей F-16. Ведомство не ожидает сокращения помощи Киеву после прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.