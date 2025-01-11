Asia Times: изъятие валютных резервов РФ навредило США

Газета указывает, что, как и другие санкции против РФ, «изъятие Вашингтоном российского резерва имело обратный эффект». «Оно разрушило доверие к основополагающему активу резервной системы доллара США, а именно к долгу казначейства США, и повысило стоимость заимствований Америки как раз тогда, когда резко возросли требования Казначейства к заимствованиям», — указывается в статье.