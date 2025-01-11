Asia Times: изъятие валютных резервов РФ навредило США

ГОНКОНГ, 11 января. /ТАСС/. Изъятие российских валютных резервов нанесло больший вред США нежели России. Такое мнение высказалаи в газете Asia Times.
Как отмечает эксперт Дэвид Голдман на страницах издания, иностранные центральные банки сократили свои вложения в государственный долг США. «Изъятие российских валютных резервов в 2022 году привело к тому, что центральные банки отказались от долларовых активов. Изъятие резервов, вероятно, нанесло больший ущерб экономике США, чем России», — подчеркивает газета.
Иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото и из казначейских облигаций после того, как США и их союзники в начале 2022 года изъяли валютные резервы России в размере $600 млрд после начала СВО.
«Разница в том, что казначейские ценные бумаги могут быть конфискованы правительством США, как в случае с Россией, тогда как золото в хранилище центрального банка не может», — подчеркивает Asia Times.
Газета указывает, что, как и другие санкции против РФ, «изъятие Вашингтоном российского резерва имело обратный эффект». «Оно разрушило доверие к основополагающему активу резервной системы доллара США, а именно к долгу казначейства США, и повысило стоимость заимствований Америки как раз тогда, когда резко возросли требования Казначейства к заимствованиям», — указывается в статье.