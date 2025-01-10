Япония ввела санкции против трех российских банков и почти 30 компаний

В декабре ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина сообщал, что взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн).