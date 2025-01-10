Япония ввела санкции против трех российских банков и почти 30 компаний

Среди прочих ограничения были введены против гендиректора компании АЛРОСА Павла Маринычева.
Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступят в силу с 23 января.
В декабре ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина сообщал, что взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн).
При этом японская сторона увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.