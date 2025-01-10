Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония ввела санкции против трех российских банков и почти 30 компаний

Япония ввела санкции в отношении 11 физических и 29 юридических лиц из России, а также трех банков. Об этом сообщило правительство Японии, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Среди прочих ограничения были введены против гендиректора компании АЛРОСА Павла Маринычева.

Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступят в силу с 23 января.

В декабре ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина сообщал, что взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн).

При этом японская сторона увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.