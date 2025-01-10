Вучич заявил о требовании США исключить участие России в NIS

Вучич еще в декабре сообщил о планах США ввести санкции против NIS. 5 января он заявил, что у Сербии есть возможность выкупить доли российских компаний в NIS. По его словам, оценочная стоимость компании составляет €1 млрд, значит, для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти» нужно ориентировочно €600 млн. «Есть мой вопрос американцам. Вы хотите, чтобы мы купили их и они сразу получили в свое распоряжение €500, 600 или 700 млн?» — отмечал он.