Все заняты: уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

Безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,6%, следует из материалов ЦБ. Это наименьший показатель среди всех федеральных округов. В среднем же в РФ в декабре безработица составила 2,3%. Основные причины такой динамики — общая нехватка кадров на фоне демографической ямы 90-х и переезд специалистов в Москву. Низкая безработица заставляет компании повышать зарплаты, однако это же разгоняет инфляцию, а нехватка персонала замедляет экономический рост, объяснили эксперты. Продолжится ли тенденция в 2025 году и как бизнес будет соревноваться за кадры — в материале «Известий».
Безработица в Центральной России
Уровень безработицы в Центральном федеральном округе России (ЦФО) постепенно снижался весь прошлый год: в январе он составлял 2,2%, летом держался уже на уровне 1,8%. А в октябре, по последним актуальным данным, опустился до минимальных 1,6%, следует из доклада ЦБ о региональной экономике (его проанализировали «Известия»).
Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. По его сведениям, самая высокая безработица в октябре оказалась на юге — 4,5% и в Сибири — 2,9%. Самый низкий же показатель был в Центральной России. Лишь немногим выше на Урале — 1,7%. В целом, по данным регулятора, показатель в стране в октябре был 2,4%. Однако уже в декабре безработица упала до 2,3%, сообщал президент России Владимир Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией «Итоги года».
ЦФО практически всегда лидировал по самому низкому уровню безработицы, сообщила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Она добавила: население Центральной России наиболее многочисленное, однако именно тут сосредоточено и больше всего вакансий. Поэтому и дефицит кадров ощущается наиболее остро.
Развитая инфраструктура в виде транспорта, связи и услуг делает Центральную Россию привлекательной для инвестиций и ведения бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест, согласился основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов. Кроме того, в последние годы интенсивнее ведется борьба с теневой занятостью и создается больше привлекательных условий для формального трудоустройства, отметила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
ЦФО становится центром притяжения для внутренней и внешней миграции, что мешает развитию регионов, отметил управляющий партнер WE-ON Group Кирилл Чебаков.
Каких специалистов не хватает сильнее всего
На ЦФО приходится более трети всего объема вакансий в стране, рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Как отмечают аналитики ЦБ, рост промышленности в Центральной России в октябре опережал средний по стране во многом за счет развития в Московском регионе производства компьютеров, электронных и оптических изделий. По словам эксперта, помимо промышленности наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в округе сохраняется в розничной торговле, автомобильном бизнесе, медицине.
В этих же сферах из-за повышенного спроса на работников наблюдается наиболее активная зарплатная гонка, продолжила она. Так, автодилеры в ЦФО повысили свои предложения за год на 29%, до 125 тыс. рублей, рассказала она. Производственному персоналу подняли оклады на 20% (до 100 тыс.), а рабочим — на 18% (до 94 тыс.). В то же время в среднем по всем профобластям в округе прирост составил 17% (до 82 тыс.).
— Нехватка сотрудников по всей стране — проблема, которая тянется уже несколько лет. Дефицит вызван последствиями демографической ямы 90-х, трендом на стабильность среди соискателей, популярностью неполной занятости, а также оттоком мигрантов, которые ранее восполняли потребности в работниках низкой квалификации. Кроме того, подготовка кадров не сбалансирована, — объяснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.
Острее всего по стране дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT, поделились в SuperJob. При этом наиболее востребованы квалифицированные рабочие, водители, машинисты, сотрудники в ритейле и курьеры, добавили там. Также в наибольшей степени нуждаются в кадрах в здравоохранении, образовании, социальной защите, ЖКХ и сельском хозяйстве, перечислил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
В прошлом году прирост зарплатных предложений по всей России составлял от 6 до 25%, отметил Александр Ветерков. При этом за год разрыв в заработке между сотрудниками из Москвы и регионов сократился, добавили в SuperJob. То есть дефицит кадров актуален для всей страны.
Будут ли расти зарплаты в 2025 году
Низкая безработица во многом положительно влияет на экономику: она заставляет работодателей повышать зарплаты и вкладываться в совершенствование технологий и новое оборудование, увеличивать производительность труда, а также менять свой подходы в отношениях с подчиненными, уверен Александр Сафонов из Финансового университета.
Низкий показатель по стране — это позитивный маркер роста экономики, согласился Кирилл Чебаков из WE-ON Group. Это значит, что она нуждается в привлечении большего количества квалифицированных кадров.
Вместе с тем рекордный дефицит кадров ограничивает темпы экономического роста — ведь рабочие руки необходимы для расширения бизнеса и объемов производств, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. А гонка зарплат разгоняет инфляцию: население больше зарабатывает, поэтому растет потребительский спрос и расходы домохозяйств.
Однако возможности гонки зарплат практически исчерпаны. Вероятно, рост зарплат в 2025-м замедлится, и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов, полагает Александр Ветерков из «Работа.ру». Он добавил: наем дорого обходится компаниям, поэтому многие работодатели будут скорее удерживать старый персонал, а не привлекать новый.
Компаниям потребуется переходить к трудосберегающим технологиям, что в среднесрочной перспективе поможет сдержать рост цен, отметил Александр Сафонов.
— 2025-й, естественно, не приведет к «обнулению» безработицы. Всегда будут существовать разрывы между людьми, желающими трудиться, и предложениями вакансий. Однако, скорее всего, 2025-й станет первым годом балансирования рынка на основе новой модели — трудосбережения. Рост производительности труда снизит потребность в кадрах, но для этого работодатели должны перестроиться, а не ждать возвращения дешевой рабочей силы, — считает Александр Сафонов.
При этом, чтобы уменьшить отток кадров в Центральную Россию, нужно поддерживать инвестиции в менее развитые регионы России для создания новых рабочих мест и улучшения инфраструктуры, отметил Антон Мельцов из компании «Страховой брокер AMsec24».
Для улучшения ситуации на рынке сейчас нужно обучать молодых специалистов в тех сферах, где ощущается наибольшая нехватка сотрудников, а также создавать условия для возврата тех, кто покинул страну, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Медленный, но более фундаментальный эффект дадут меры стимуляции рождаемости, отметила Анна Гондусова из УК «Альфа-Капитал». Однако результат будет ощутим только через два десятка лет. Также для покрытия дефицита кадров следует создать условия для иммиграции иностранных специалистов в Россию, резюмировала она.