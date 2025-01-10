Все заняты: уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

В этих же сферах из-за повышенного спроса на работников наблюдается наиболее активная зарплатная гонка, продолжила она. Так, автодилеры в ЦФО повысили свои предложения за год на 29%, до 125 тыс. рублей, рассказала она. Производственному персоналу подняли оклады на 20% (до 100 тыс.), а рабочим — на 18% (до 94 тыс.). В то же время в среднем по всем профобластям в округе прирост составил 17% (до 82 тыс.).